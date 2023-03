Tre giornate di raduno europeo sul Tibet

La Comunità Tibetana in Italia in collaborazione con l’Associazione Italia -Tibet ha organizzato il 10 marzo 2023 a Roma la manifestazione europea per il Tibet nel 64° anniversario della rivolta di Lhasa. La manifestazione è sostenuta inoltre dall’Unione Buddhista Italiana, International Campaign for Tibet e dalla Societé d’amitié Swiss Tibetaine con il supporto delle associazioni e dei centri buddhisti in Italia. Questo momento di commemorazione della rivolta di massa contro l’occupazione cinese del 10 marzo 1959, vedrà sfilare sotto un’unica bandiera “L’Europa sta con il Tibet” la Comunità tibetana in Italia in unione con le altre 23 comunità tibetane presenti in Europa. La manifestazione inizierà alle ore 14 – con ritrovo alle 13.30 in Largo Corrado Ricci – e procederà attraverso Via dei Fori Imperiali in direzione di Piazza della Madonna di Loreto, luogo di ritrovo finale dove sono previsti gli interventi di diversi relatori tibetani, parlamentari, giornalisti e artisti. Come intervento artistico è previsto un intervento musicale di Omar Pedrini (Sole Spento e Redemption Song), del cantante folk tibetano Loten Namling (Phayul e UsTibetan Nomads) e di due sorelle tibetane dalla Germania, Serlha Tawo e Youlha Tawo che canteranno “Never Lose the light”. Gli artisti saranno accompagnati dai musicisti Francesco e Riccardo Cardelli membri della band “Rangzen”. Oltre alla manifestazione del 10 marzo all’interno dei tre giorni – dal 9 al 11 marzo – sono inseriti altri eventi organizzati dall’Associazione Italia -Tibet, dal Gruppo Inter Parlamentare Italia-Tibet e dalla Comunità Tibetana in Italia, per sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica sulla vicenda storica, umana e politica del Tibet. Il 9 marzo 2023 alle 10,00 si è tenuta Conferenza stampa di presentazione del nuovo Intergruppo Parlamentare per il Tibet presso la Sala Nassirya del Senato della Repubblica alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni tibetane (rappresentante a Ginevra, un ministro del TGE, due parlamentari), parlamentari italiani dell’Intergruppo e Michael Van Walt. A chiusura delle tre giornate, sabato 11 marzo alle 10.30 all’hotel EUR American Palace si terrà la presentazione della versione italiana del libro di Michael Van Walt Van Praag e Miek Boltjes “Tibet Occupato – La storia, I diritti, I doveri dei nostri governi” Edizioni “Il Cerchio”, all’incontro sarà presente l’autore del libro intervistato da Piero Verni. A