Evento “Mettiti nelle mie scarpe”. Per tre giorni, il 24-25-26 marzo la Città del Tiepolo sarà la capitale dell’empatia

,Verrà presentato alla stampa il 17 marzo alle ore 11.00 nella Sala Valle di Palazzo Valvason Morpurgo, in via Savorgnana 12 a Udine, l’evento Mettiti nelle mie scarpe Interverranno: Paolo Castagna, Presidente Cooperativa sociale Itaca, Fabrizio Cigolot, Assessore alla Cultura, Comune di Udine, Davide Motto, Vicepresidente Fondazione Empatia Milano, Vittorino Cilio, Presidente Associazione Venezia di Udine, Anna Fasano, Presidente di Banca Etica. Per tre giorni, il 24-25-26 marzo 2023, la Città del Tiepolo sarà la capitale dell’empatia, grazie all’evento previsto a Palazzo Valvason Morpurgo – in occasione del Trentennale della Cooperativa sociale Itaca – per valorizzare Udine città inclusiva. L’iniziativa Mettiti nelle mie scarpe – opera esperienziale ideata dall’artista inglese Clare Patey, direttrice di Empathy Museum, riadattata e realizzata in Italia da Fondazione Empatia Milano – è organizzata e promossa dalla Cooperativa sociale Itaca. Speciali partner il Comune di Udine, che ha concesso il proprio patrocinio, e gli sponsor che hanno creduto nel progetto e lo sostengono, Assicoop Fvg, Banca Etica e Zanutta spa. Nel corso dell’evento è prevista una speciale raccolta fondi per il progetto “Mary Poppins” dell’Associazione Venezia di Udine.