Sanità: Lunedì assemblea della intersindacale medica all’ospedale di Udine: “Criticità sotto gli occhi di tutti”

Situazione sanitaria in Fvg fuori controllo tanto che ormai da mesi i medici sono in agitazione. Oggi è stata annunciata una assemblea Intersindacale dalle sigle AAROI-EMAC, ANAAO-ASSOMED, CISL Medici, CGIL, FASSID, FVM, UIL per il giorno lunedì 16 dalle 8 alle 11 presso l’Ospedale di Udine, Sala Perraro (padiglione 1, 4° piano. Si tratta specificano in una nota della prima Assemblea Intersindacale del 2023. Si legge nel testo della convocazione: Le criticità della Sanità Pubblica sono sotto gli occhi di tutti e già in occasione della manifestazione del 15 dicembre 2022, a Roma, abbiamo richiesto con voce comune maggiori fondi di investimento, incrementi di retribuzione e l’appoggio di una visione generale e non frammentata che permetta di incentivare i nostri professionisti, senza il sempre più crescente ricorso a cooperative, come nel recente caso dei servizi di Primo Intervento di Cividale e di Gemona. In un momento nel quale a livello nazionale si riapre il negoziato per il CCNL 2019/2021, che sarà già scaduto quando mai sarà approvato, per evitare ulteriori fughe causate non solo dalle sempre peggiori condizioni lavorative, ma anche dalla scarsa attrattività economica del lavoro nei nostri ospedali, a livello locale si devono ancora concludere le discussioni dei Fondi 2022 e aprire la discussione per una idonea e corretta attribuzione degli incarichi in ASUFC. Da oramai troppo tempo richiediamo alla Direzione ASUFC risposte su numerosi quesiti, che invece non solo non trovano risposta, ma gli incontri vengono rinviati a date da destinarsi o convocati in giorni scelti con decisioni unilaterali di controparte! Questo non è più accettabile! La situazione è critica sotto tutti i punti di vista e il disagio investe oramai non solo i servizi aperti a flusso diretto ai Cittadini, come i Pronto Soccorso, i CSM, i SERT etc, ma anche gli altri settori quali le radiodiagnostiche, le medicine, le terapie intensive, le chirurgie, le farmacie e molti altri ancora, con ritardi e difficoltà a garantire i LEA da parte di tutti i reparti e con Cittadini sempre più arrabbiati che se la prendono sempre di più con gli operatori sanitari. Inoltre la carenza di organico si fa sempre più sentire e non si riescono nemmeno a garantire tutti i servizi di emergenza territoriale, come dimostrato dalla recente soppressione dei turni in Automedica di Latisana per mancanza di personale. Non possiamo più accettare questa vergognosa situazione! La decisione di convocare questa Assemblea Intersindacale nasce dal desiderio di spingere alla coesione e alla unione di intenti tutti i professionisti coinvolti, di modo da percorrere strade migliorative con una sola gran voce per dare risposte a tutti questi temi e per dimostrare

all’Azienda cosa possiamo essere capaci di fare, uniti. I Segretari Aziendali ASUFC:

AAROI-EMAC Dr. Fernanda Campora- ANAAO-ASSOMED Dr. Riccardo Lucis- CGIL Medici Dr. Calogero Anzallo- CISL Medici Dr. Giovanni Frezza- FASSID Dr. Enrico Pasut – FVM Dr. Roberto Cesanelli- UIL Dr. Stefano Bressan