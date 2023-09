Sanità: perplessità sulle dichiarazioni dell’assessore Riccardi

“Sui giornali di oggi leggiamo che l’Assessore Riccardi, nel presentare le due nuove dottoresse reclutate in Argentina, dichiara: “Chi critica, proponga invece alternative”. A parte condividere il benvenuto alle nuove dottoresse, rimaniamo alquanto perplessi che un Assessore ammetta l’incapacità di trovare soluzioni alla mancanza di medici e richieda aiuto. Chi guida la sanità ormai da quasi 6 anni dovrebbe trovare soluzioni e non richiederle. Comunque proprio per affrontare in modo sistematico, e meno occasionale, il grave problema della mancanza di medici, ho presentato un’interrogazione per conoscere quali e quanti concorsi sono stati banditi dalle aziende della Regione negli anni precedenti e con quali esiti, quali e quanti concorsi sono attualmente aperti, e quali indagini di mercato sono state svolte prima di bandirli. Un altro tema è quello del contrasto al numero sorprendente di auto-licenziamenti tra il personale

sanitario in servizio. Ciò va fatto attraverso la valorizzazione professionale del personale in servizio e il miglioramento del clima aziendale e sindacale.” Così si è espresso il Consigliere Regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.