Sanità: Punti di primo intervento ai privati, simona liguori (cittadini): scelta che preoccupa

«Si tratta di una scelta che dimostra la mancanza di una programmazione da parte della Giunta regionale sugli ospedali territoriali, fondamentali per decongestionare la pressione sugli ospedali hub ad alta specializzazione». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, appresa la notizia della decisione dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale di appaltare i punti di primo intervento (ex pronto soccorso) dell’ospedale di Maniago e Sacile a un’azienda esterna. «Se questa è la strategia della Giunta regionale, siamo sinceramente preoccupati per quello che potrà accadere negli ospedali di Cividale e Gemona: anche in quelle due sedi i punti di primo intervento sono stati chiusi a causa dell’emergenza sanitaria e nulla si sa ancora della loro riapertura. Vigileremo che non si verifichino, con un “effetto domino”, nuove esternalizzazioni di servizi sanitari essenziali per le comunità» conclude Liguori.