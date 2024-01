Sanità: Spitaleri (Pd), Fedriga richiami suoi grandi manager

“A Fedriga continua a sfuggire il tema del rafforzamento del servizio sanitario pubblico. Stato e Regioni, a partire dalla nostra, devono potenziare l’attrattività per professionisti e operatori verso il servizio pubblico, non solo con incentivi economici, ma guardando alla qualità del lavoro, all’efficienza del sistema, al riconoscimento pubblico della qualità dei professionisti e operatori che nel pubblico lavorano. Così si farà fronte alla carenza di medici e anche di infermieri”. Lo afferma Salvatore Spitaleri (Pd), membro della commissione Paritetica Stato-Fvg, commentando le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha parlato della carenza dei medici come di una “emergenza strutturale”.

Per Spitaleri “bisogna invertire la narrazione secondo cui, in fondo in fondo, se il pubblico non ci arriva, ci può pensare il privato. Questo approccio costa caro al sistema e incentiva la fuga dei professionisti verso il privato che viene presentato come più efficiente del pubblico”.

“Fedriga deve poi rivolgere un richiamo alla sua struttura – aggiunge l’esponente dem – perché è evidente che il lavoro dei professionisti e degli operatori impegnati in prima linea dipende anche dalle capacità organizzative e relazionali di grandi manager della sanità”.