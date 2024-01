Cgil: Conti (Pd), buon lavoro a Piga nuovo segretario Fvg. “Grazie a Pezzetta, si è misurato con problemi giganteschi”

“Complimenti e buon lavoro a Michele Piga, neoeletto segretario regionale Cgil Fvg. Già nel suo mandato a Trieste ha dimostrato che il sindacato mantiene una centralità imprescindibile per un mondo del lavoro sempre più complesso e frammentato e che sa essere anche perno di battaglie per il progresso di diritti sociali. Nel rispetto di una sana e corretta autonomia tra organismi sindacali e di partito, l’auspicio è di mantenere aperto e se possibile di irrobustire con la Cgil il dialogo sulla questione epocale del lavoro e su temi che sono naturale terreno d’incontro, quali sanità e ambiente. Un sincero ringraziamento per la sua opera va al segretario uscente Villiam Pezzetta, che ha dovuto misurarsi con problemi giganteschi a partire dalla rivoluzione innescata dalla pandemia”. Lo dichiara la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti, dopo che Michele Piga è stato eletto dall’assemblea generale nuovo segretario della Cgil Friuli Venezia Giulia, subentrando a Villiam Pezzetta.