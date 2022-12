Sanità: Spitaleri (Pd), in Fvg siamo al collo dell’imbuto

“Dai medici di base all’emergenza-urgenza, dalle liste d’attesa agli accordi sulle risorse aggiuntive, la situazione è sotto i limiti del tollerabile per operatori e cittadini. La giunta Fedriga ha portato la sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia al collo dell’imbuto, da dove non c’è modo di tornare indietro senza ascolto, senza interventi radicali e una programmazione almeno di medio periodo”. Lo afferma il coordinatore della segreteria regionale Pd Fvg Salvatore Spitaleri, intervenendo sulla situazione dei servizi e del personale sanitario in regione. “Serve certamente una nuova attenzione nazionale che – aggiunge l’esponente dem – non pare il Governo Meloni stia dimostrando verso la sanità nella sua prima legge di Bilancio, ma in ogni caso questa non è una scusa per la palude in cui l’assessore Riccardi ha affossato la sanità regionale con la piena copertura del presidente Fedriga. Lo vedono tutti che in cinque anni i servizi sono peggiorati”.