Saporibus nel Friuli orientale tre tappe a Cividale del Friuli, Manzano e Nimis

Cividale del Friuli, Manzano e Nimis: sono le prossime tre tappe che compirà “SaporiBus nel Friuli Orientale”, il pullman turistico organizzato da Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža che è stata la novità di questa estate 2023 per promuovere la valorizzazione turistica del territorio. Le gite sono in programma per tre domeniche consecutive: il 27 agosto, il 3 e il 10 settembre.

Domenica 27 agosto il pulmino porterà i turisti a Cividale del Friuli in occasione de Il Baule del Diavolo con passeggiata tra le bancarelle del mercatino di antiquariato, pranzo Al Campanile, oltre che visita al tempietto longobardo e museo del Duomo. Nel dettaglio il programma prevede: partenza a Udine alle ore 10 con arrivo alle 10.30 e visita del mercatino di oggetti antichi e usati nelle piazze e vie di Cividale. Alle 12.30 il pranzo Al campanile con tempo libero per acquisti. Alle 15 è programmata la visita al tempietto longobardo e al museo del Duomo.

A seguire, domenica 3 settembre la proposta ha come meta Manzano in occasione del Settembre manzanese. Il programma prevede ritrovo e partenza a Udine alle ore 10. Si giungerà a Manzano alle ore 10.30 per la visita guidata all’Abbazia di Rosazzo. Poi alle 12.30 il pranzo e tempo libero per visitare la sagra. La giornata sarà arricchita dalla visita all’azienda Schianchi con degustazione di confetture e spezie.

Infine, l’ultima tappa di Saporibus porterà i visitatori all’antica sagra “des campanelis” di Nimis, che conta ben 507 edizioni. Il programma prevede la partenza alle ore 10 con arrivo a Nimis alle ore 10.30 per la visita guidata alla Chiesa Santi Gervasio e Protasio. Alle ore 11, visita all’azienda agricola Il Roncat con degustazione di due vini. Poi alle 12.30 il pranzo con tempo libero per visitare la sagra. Quindi alle 15 la visita alla Distilleria Ceschia con degustazione di tre grappe e dolci tipici.

Saporibus è stata la novità dell’estate 2023: si tratta di un nuovo modo per la valorizzazione turistica organizzato da Consorzio fra le Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža con l’adesione della Pro Loco Buri, Pro Loco Alta Val Malina Attimis, Pro Loco Cividale del Friuli, Pro Loco Manzano e Pro Loco del Comune di Nimis.

Un’occasione unica per visitare luoghi e aziende che sono un’eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

Per tutte le gite, è previsto pranzo in loco e visita ad aziende agricole, distillerie, acetaie, aziende vitivinicole del territorio con l’accompagnamento di Elena Roppa, esperta di produzioni agroalimentari e di turismo enogastronomico e rurale. Tutte le partenze sono previste alle ore 10 dall’Infopoint di Udine in piazza 1° Maggio e rientro per le 17 sempre a Udine, il costo promozionale è di 40 euro per gli adulti e di 20 euro per gli under 12, comprensivi di pullman, visite, pranzo e degustazioni dove previste da programma.

Per maggiori info e prenotazioni, contattare il Consorzio Pro Loco Torre Natisone al 349 86 86 675 (Sig.ra Giovanna).