Scuola e impresa: Zanon, Malignani, Uccellis e Bearzi vincitori

Allo Zanon, al Malignani e all’Uccellis, nonché al Centro di Formazione Professionale Bearzi. A loro sono andati gli assegni, per un totale di 5 mila euro, quali vincitori per la provincia di Udine del Premio Storie di Alternanza, che premia appunto i migliori video-racconti dei progetti per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO, ossia quella che in precedenza veniva definita “alternanza”), realizzati dai ragazzi e valutati da una commissione camerale. Per Pordenone, giovedì 25 saranno conferiti due premi agli studenti vincitori del Liceo Galvani. Il Premio Storie di Alternanza è promosso da Unioncamere e realizzato poi a livello locale dalle singole Camere di Commercio, ma i vincitori locali partecipano di diritto anche al premio nazionale messo in palio proprio dall’Unioncamere e così faranno anche i video dei ragazzi friulani. A consegnare gli assegni, per la Camera di Commercio, la consigliera camerale Lucia Cristina Piu. «Una giornata importante – ha commentato la Piu nel conferire i premi – che rimarca la volontà della Cciaa di mettere sempre in migliore comunicazione il mondo dell’economia e quello della formazione, strada imprescindibile per guardare al futuro, ancor di più con la consapevolezza che ci ha dato e ci sta dando questo periodo di pandemia. È sempre un orgoglio premiare studenti che hanno messo in campo idee e progetti per prepararsi al meglio al lavoro e all’impresa, anche e soprattutto in un momento complesso come quello che stanno vivendo da oltre un anno e mezzo».

Ecco in sintesi i premiati di oggi e le motivazioni.

Categoria Licei e istituti tecnici e professionali (ex aequo)

IT Zanon progetto “Un mondo di imprese”

Motivazione commissione: sono presentati progetti d’impresa interessanti e innovativi, di buona progettazione, multidisciplinari e coerenti con la sostenibilità ambientale.

Collegio Uccellis Idee in azione – ScentJAmo

Motivazione commissione: Video semplice ma ben strutturato ed innovativo; progetto d’impresa completo,

di buona progettazione e coerente con la sostenibilità ambientale.

ISIS Malignani “Smokelok”

Motivazione commissione: progetto d’impresa innovativo, di buona progettazione e supportato da una

valida analisi di insieme. Progetto già vincitore della fiera interregionale di Impresa in azione 2021

___________________________________________________

Categoria Centro di formazione professionale

CNOS FAP Bearzi “Teste pensanti, mani operose: dal sapere al saper fare”

Motivazione commissione: Esemplificazione video della corretta applicazione del sistema duale che

rappresenta il punto di convergenza tra le proprie aspirazioni/attitudini, l’offerta formativa e la

possibilità/opportunità di entrare nel mercato del lavoro.