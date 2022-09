Scuola per l’ambiente 2022 di Arpa FVG, 13 i seminari previsti

Presto al via un nuovo ciclo di seminari della Scuola per l’Ambiente di Arpa FVG, una formazione che punta a creare processi virtuosi di conoscenza e approfondimento delle molteplici tematiche ambientali, che interessano tanto la pubblica amministrazione quanto il mondo professionale e dell’impresa, puntando su innovazione, ricerca e sperimentazione, con esempi e pratiche significative per uno sviluppo sostenibile del territorio.

I seminari di “Scuola per l’ambiente” sono iniziative in cui le competenze di Arpa sono messe a disposizione delle diverse categorie professionali, per affrontare in modo condiviso, congiunto e sinergico gli aspetti operativi e procedurali della complessa normativa ambientale.

Il nuovo ciclo offre 13 seminari online gratuiti, della durata di 2 ore ciascuno, dalle ore 10 alle ore 12 nelle giornate indicate qui di seguito.

11.10.2022

La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI -bis D.Lgs. n. 152/2006

13.10.2022

Gestione delle emergenze radiologiche

18.10.2022

Piano regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria

20.10.2022

Strumenti per attuare la sostenibilità ambientale a livello locale

25.10.2022

Impianti di telefonia mobile – Pareri preventivi e dati ambientali

27.10.2022

Pesticidi nelle acque del Friuli Venezia Giulia

08.11.2022

La Strategia Marina: esperienze e nuove prospettive per la tutela dell’ambiente marino

10.11.2022

Novità normative su End of Waste e operatività dell’Agenzia in tema di controlli

15.11.2022

Inventario delle emissioni in atmosfera e inventario dei gas serra

17.11.2022

L’utilizzo agronomico dei liquami e dei fanghi di depurazione

22.11.2022

Avanzamenti delle conoscenze sullo stato del mare presente e futuro anche grazie alla progettazione europea

24.11.2022

L’accompagnamento ambientale delle grandi opere infrastrutturali soggette a VIA

29.11.2022

Laboratorio per il monitoraggio integrato ambientale in aree produttive: valutazione di segnali ambientali