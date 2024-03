Se non ci fossero loro…

La stampa locale oggi si è accorta, finalmente, che le “cose” in sanità non vanno. Hanno titolato a grandi caratteri.

E, poi, molti ancora credono che tutto ciò dipenda dallo Stato, dalla malefica Roma, perché non sanno che la Regione ha competenza primaria in questa materia e che una parte del reddito qui prodotto, al netto degli innumerevoli evasori FriulGiuliani, ci viene direttamente assegnato per gestire questo delicatissimo fronte della vita sociale.

E , poi, ci è voluta una magistrata della Corte dei Conti a illustraci che l’offerta sanitaria regionale non è all’altezza.

Chissà cosa ci attende, ora, ma confidiamo nella magnanimità di qualche Consiglio di Amministrazione della nostra sanità privata: sono davvero encomiabili.

Cosa faremmo senza la loro benevolenza disinteressata?!

Zihal