L’Associazione culturale dotART, in collaborazione con Exhibit Around APS, lancia il progetto multidisciplinare Sguardi diVini dal Novecento ad oggi in FVG per celebrare il patrimonio e la passione di un territorio unico e affascinante, identità di popoli e culture.

Sguardi diVini è un viaggio attraverso il Novecento che permette di scoprire come la viticoltura sia stata una componente vitale di queste terre, plasmando il paesaggio, la cultura e l’economia della regione, e una testimonianza di come la passione dei viticoltori abbia resistito alle sfide del tempo, permettendo alla viticoltura di prosperare e crescere, rendendo i vini della regione famosi e riconosciuti in tutto il mondo.

La viticoltura del Friuli Venezia Giulia ebbe un periodo di trasformazioni che raggiunge il culmine nel Novecento.

Le devastazioni causate dalla Grande Guerra contribuirono ad esempio a cambiamenti epocali nella scelta delle varietà di viti da introdurre ex novo, da implementare o da eliminare, nei sistemi di coltivazione da utilizzare.

Ed è con il Novecento che troviamo importanti e suggestive testimonianze, specie durante il Primo conflitto mondiale che sono conservate negli archivi di guerra italiani e austro-ungarici: foto in bianco e nero di vigneti, di trasporto di vino in botti per l’approvvigionamento delle truppe, come pure immagini della ricostruzione della viticoltura nell’immediato primo dopoguerra provenienti da archivi pubblici e privati.

Attraverso le immagini di archivio, le immagini realizzate durante le attività e raccolte attraverso l’open Call, Sguardi diVini dal Novecento ad oggi in FVG valorizzerà il territorio del Friuli Venezia Giulia e i luoghi connessi alla storia vitivinicola del ‘900.

Grazie alla creazione di importanti Partnership il progetto si struttura in:

– open Call internazionale (1 marzo – 30 aprile), gratuita ed aperta a tutti i fotografi per l’invio di fotografie e progetti realizzati secondo la propria sensibilità e creatività;

– due uscite fotografiche aperte a tutti, a Buttrio e Conte d’Attimis-Maniago (9 marzo), a Sagrado, Gradisca e Parco Ungaretti (6 aprile);

– workshop fotografico con il fotografo professionista Lorenzo Zoppolato.

Le attività realizzate daranno vita a mostre con le migliori fotografie realizzate, un libro fotografico arricchito dai testi dei consulenti e dei partner, un documento multimediale con interviste e riprese.

Il progetto è inoltre parte delle attività di PixAround FVG, quest’anno è dedicato a GO! 2025 – Nova Gorica-Gorizia. Capitale europea della Cultura 2025, e sarà presentato anche alla XI Edizione del Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia, ad ottobre 2024.