Senzatetto trovato morto vicino all’ex cinema Capitol in piazzale Osoppo a Udine. Ferite d’arma da taglio. E’ omicidio (IN AGGIORNAMENTO)

Ha ora un nome l’uomo trovato senza vita a Udine poco prima dell’alba nei pressi di piazzale Osoppo in prossimità dell’ex cinema Capitol. Secondo un primo esame esterno pare che l’uomo, un senzatetto di 59 anni, si chiamava Luca Tisi e sarebbe stato originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone), presentava ferite di arma da taglio sul corpo. La polizia scientifica sta esaminando il luogo dove è stato trovato il corpo senza vita, alla ricerca di elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Sarebbe stata una giovane a dare l’allarme. La vittima si era sistemato con un giaciglio al riparo della galleria dell’ex cinema già da tempo e viene descritto come persona mite e tranquilla. La zona è stata transennata per consentire ai poliziotti di svolgere gli accertamenti. Il corpo è stato trovato nel lato della galleria che si affaccia in via Ermes di Colloredo. Indiscrezioni non ancora confermata parlano come causa della morte un colpo violento alla testa e uno squarcio alla gola con arma da taglio.