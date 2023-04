Incidente a Verzegnis, scontro auto-moto muore una ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni ha perso la vita a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle 22:30 di ieri a Verzegnis sulla ex provinciale 1, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dopo l’abitato di Chiaicis. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, si sono scontrati una moto e una macchina. La giovane era in sella alla due ruote. In auto c’erano due uomini. Il personale sanitario inviato sul posto a bordo di un’ambulanza proveniente da Tolmezzo e dell’elisoccorso ha tentato a lungo la rianimazione, ma purtroppo non è rimasto altro se non decretare il decesso per le gravissime ferite riportate. Anche i due giovani alla guida dell’auto sono stati trasportati entrambi con ferite lievi all’ospedale di Tolmezzo.