Serena Pellegrino su vergognosa vicenda Wartsila: governo intervenga

“Ciò che sta succedendo a Trieste è grave e vergognoso. La finlandese Wartsila ha comunicato oggi che non intende prorogare i contratti di solidarietà agli oltre 300 dipendenti, a cui esprimiamo la nostra solidarietà.” Lo affermano in una nota congiunta la consigliera regionale Serena Pellegrino e il senatore Tino Magni (Alleanza Verdi e Sinistra), presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza, dopo il fallimento delle trattative al tavolo al Mimit. “E’ dal 2017 che ormai denunciamo le azioni di questa azienda che utilizza i nostri lavoratori, i nostri soldi e i nostri territori senza restituire garanzie di investimento. La chiusura dello stabilimento di Bagnoli sarebbe causa di impoverimento industriale non solo per la città di Trieste, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia, e aprirebbe il rischio di una chiusura nazionale degli impianti italiani della multinazionale finlandese. Per questo motivo chiediamo che il presidente Fedriga e il governo Meloni trovino una soluzione al più presto e convintamente.” concludono Pellegrino e Magni.