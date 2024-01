Wartsila. Giacomelli (Fdi) dalla multiazionale atteggiamento irriguardoso senza scusanti

“L’atteggiamento irriguardoso e sconveniente da parte della multinazionale finlandese, che ha negato al sito di Bagnoli della Rosandra la proroga di solidarietà prevista per ulteriori sei mesi, non trova scusanti e appare un vero e proprio attacco al settore lavorativo, nonché alla produzione stessa, allontanando ancora di molto una concreta fase di reindustrializzazione”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Claudio Giacomelli, aggiungendo che “a distanza di un anno e mezzo, dopo tutti gli incontri svolti, Wartsila non molla la presa e tutto ciò appare come un colpo basso, irrispettoso e tutt’altro che responsabile nei confronti dei propri lavoratori impegnati nella filiale italiana, i quali sono ancora in attesa di una tangibile risoluzione e salvaguardia della propria situazione lavorativa, che va nondimeno a impattare sulla sfera familiare e personale”. “Sono sicuro – conclude Giacomelli – nell’affermare che l’impegno e il profondo lavoro dimostrato dal Mimit e dalla Regione, nonché il grande sentimento di solidarietà, testimoniano la ferma decisione di salvaguardare e di non abbandonare i dipendenti di Wartsila, nella ben augurata possibilità di far ottenere una volta per tutte alla forza lavoro del nostro territorio il giusto riconoscimento e la doverosa considerazione che le spetta”.