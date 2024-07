Sergo (M5S) – Vicentini (Europa Verde): “Comune e Regione dicano basta al Fotovoltaico nei campi di Carlino”.

“Una serata nel segno della partecipazione e della trasparenza, con una sala consiliare gremita grazie all’organizzazione del Comitato per la Vita del Friuli Rurale. Dopo gli interventi e l’illustrazione di come cambierà Carlino nei prossimi anni, molti sono stati i cittadini che si sono dimostrati preoccupati e per questo siamo sicuri che il Consiglio Comunale convocato per giovedì primo agosto sarà molto sentito e dirà di No a questo progetto”. A rendere noto l’esito della serata organizzata ieri sera presso la sala consiliare del Comune di Carlino sono il coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle e il Co portavoce Regionale FVG Europa Verde Claudio Vicentini.

“Abbiamo voluto spiegare ai cittadini cosa è stato approvato o non approvato in Italia negli ultimi 14 anni, da quando cioè la Giunta Regionale avrebbe dovuto individuare, con un proprio atto amministrativo, le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici – ricorda Sergo che invitava la Giunta nel 2021 a redigere questo atto – ma non l’ha ancora fatto ed è stata per questo bacchettata anche dalla Corte Costituzionale. Nel frattempo, le richieste di parchi fotovoltaici aumentano e per fargli spazio a Carlino verrebbero abbattuti 7600 pioppi fatti crescere grazie ai fondi europei PSR 2014-2021, un’operazione che costerà più di un milione di euro”.

“Abbiamo evidenziato una serie di contraddizioni presenti nel progetto depositato in Regione. Lascia perplessi che nelle carte depositate ci siano dati contrastanti e che non rassicurano sulla continuità agricola che deve esser garantita dai proponenti. Come dimostrato nel Piano Energetico approvato da poco in Regione il nostro territorio non ha bisogno di questi impianti per la decarbonizzazione. Per questo – conclude Vicentini – chiederemo che il parere del Comune tenga conto anche di quanto emerso in questa importante serata”