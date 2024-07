Interrogazione sul ritardo nel soccorso infortunio sul lavoro a Monfalcone: l’assessore alla sanità Riccardi “freddo” nella risposta

“A seguito del gravissimo incidente sul lavoro avvenuto a Monfalcone in febbraio, nel quale il ferito dovette aspettare 35 minuti per l’arrivo dell’automedica e fu finalmente trasferito all’ospedale di Cattinara quasi due ore dopo l’allarme, avevo fatto un’interrogazione a risposta scritta all’Assessore Riccardi. Nell’interrogazione chiedevo se potesse ritenersi normale una simile gestione dell’emergenza, considerando che a meno di due chilometri dal luogo dell’incidente vi è un ospedale. Chiedevo inoltre se fosse il caso di mantenere un’unica postazione delle auto mediche a Gradisca per tutta l’area Gorizia-Monfalcone e non fosse il caso invece di considerare il ripristino di un presidio medico di urgenza nell’area di Monfalcone, nella quale operano molte aziende di industria pesante e dunque vi è un maggiore rischio.

Non avendo ricevuto per mesi risposta dall’Assessore ho chiesto quindi di trattare l’argomento in Commissione.

L’algida risposta orale dell’Assessore Riccardi mi ha lasciato sgomento. Si è limitato a descrivere i tempi di intervento e ha dichiarato che se i responsabili del servizio di emergenza lo riterranno opportuno verrà istituito un nuovo presidio di automediche a Monfalcone.

Come Open Sinistra FVG troviamo questo atteggiamento assolutamente deludente. La politica non deve sempre scaricare le responsabilità sui tecnici, limitandosi ad un ruolo notarile. La politica deve avere la capacità di fare sintesi tra gli aspetti che derivano dal contesto socio-economico dei territori e la stretta contabilità aziendale.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.