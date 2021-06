Shaurli (Pd), soldi Stato vadano in sanità territoriale e liste d’attesa: “Da Governo risorse importanti a ristoro emergenza”

“Lo Stato ha dimostrato una volta in più di esserci e di sapersi dare le giuste priorità. Ora la Regione faccia lo stesso ed invece di disperdere denari in mille rivoli o in leggi e leggine fatte per accontentare qualcuno e cercare consenso, destini subito quelle risorse per pagare gli straordinari degli operatori della sanità pubblica, per rafforzare la sanità territoriale e per abbattere le drammatiche liste di attesa”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a proposito dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione di 1 miliardo previsto dal decreto Sostegni, destinato al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni nel 2020 per l'emergenza Covid.

Per il segretario dem “è bene che il Governo abbia deciso di destinare risorse importanti a ristoro delle spese sostenute dalle Regioni nella fase dell'emergenza Covid: dimostra una volta di più che in un momento come questo servono fatti concreti e corretti rapporti istituzionali, non manifestazioni di piazza o polemiche. E’ anche positivo che, in una fase emergenziale per l’intero Paese, queste risorse siano state riconosciute anche a Regioni come la nostra che – evidenzia Shaurli - hanno competenza primaria sulla sanità e altrimenti dovrebbero pagarsela da soli”