Udine, Pavan (Confcommercio) su Via Grazzano: «Limitiamo i disagi dei cantieri, le aziende devono poter lavorare»

«Dispiace che, in preparazione dei lavori su via Grazzano, si sia intervenuti con eccessivo anticipo, limitando l’accesso e di conseguenza creando disagio alle attività economiche». Lo afferma il presidente mandamentale di Confcommercio Udine Giuseppe Pavan alla luce della chiusura di parte della via già da giovedì 24 giugno per un cantiere che è in programma da lunedì 28 giugno con l’obiettivo del rifacimento del manto stradale. «In una situazione di emergenza come quella che viviamo da mesi, e in una fase di ripartenza che finalmente è stata possibile per la riduzione del contagio e l’intensificazione della campagna vaccinale – osserva Pavan –, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione verso le esigenze di una categoria che sarà inevitabilmente penalizzata dai lavori che inizieranno la prossima settimana».