Si chiude con una grande festa l’edizione del ventennale di San Vito Jazz. Sabato 28 marzo alle 20.45 all’Auditorium Centro Civico il festival – promosso da Comune e Circuito ERT e diretto da Flavio Massarutto – presenta Aria Vibrante, concerto che vedrà protagonisti il trombonista Tony Cattano e la Banda della Filarmonica Sanvitese diretta da Simone Comisso.

Le bande rappresentano da sempre un presidio diffuso di alfabetizzazione musicale, capace di coniugare dimensione popolare, inclusione e formazione. Proprio in questo contesto hanno mosso i primi passi molti grandi jazzisti italiani, tra cui Gianluigi Trovesi e Paolo Fresu. Anche Tony Cattano ha iniziato il proprio percorso musicale in una banda, esperienza che oggi ritorna al centro di questo progetto.

Aria Vibrante, scritto appositamente per San Vito Jazz, è un concerto per banda e trombone solista che mette in dialogo tradizione e contemporaneità, intrecciando il suono collettivo della banda con l’improvvisazione jazz in un equilibrio dinamico tra scrittura e libertà espressiva.

Nato ad Augusta in Sicilia, Tony Cattano è trombonista, improvvisatore e compositore tra le voci più riconoscibili del jazz contemporaneo italiano. Formatosi tra Sicilia e importanti esperienze didattiche come, tra le altre, Siena Jazz, ha collaborato con musicisti di rilievo internazionale e ha suonato in contesti che spaziano dalle big band alle formazioni di musica di strada. Dopo un periodo a New Orleans, dove si è esibito in club storici e nel tessuto musicale del quartiere francese, ha proseguito la sua carriera tra progetti originali e collaborazioni, tra cui l’esperienza con Roy Paci & Aretuska, con tournée nei principali festival italiani ed europei.

Il concerto conclude la programmazione 2026 di San Vito Jazz, inaugurata dal sassofonista statunitense James Brandon Lewis e proseguita con due progetti originali: l’omaggio a Sean Bergin di Daniele D’Agaro e Tobias Delius e il concerto di Lorena Favot dedicato a Joni Mitchell.

Info e prevendite biglietti al Punto IAT e online su ertfvg.it.

San Vito Jazz è organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento con la collaborazione della Fondazione Luigi Bon.