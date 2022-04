Simona Liguori (Cittadini): «ben 80 incarichi vacanti in Asufc: la nostra proposta per rendere piu’ attrattivo il servizio»

«Il numero degli incarichi vacanti di medici di medicina generale di Continuità Assistenziale, servizio fondamentale per i problemi di salute indifferibili della cittadinanza, per l’anno 2022 resta significativo: 80 per l’Azienda sanitaria Universitaria Friuli Centrale, 48 per quella Giuliano Isontina e 59 per quella del Friuli Occidentale. Chiediamo da mesi alla Giunta regionale di individuare soluzioni al fine di rendere più attrattivo questo servizio per chi sceglie di svolgere questa professione ma pare che mettere mano all’accordo integrativo regionale sia un’impresa titanica. Peccato che da poco, l’Usl della Marca, nel trevigiano, i compensi dei medici della continuità assistenziale siano appena passati da 24 a 40 euro all’ora, in linea con quella delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, nel presentare la mozione dedicata al servizio di Continuità Assistenziale con cui si impegna la Giunta a ritoccare i compensi al rialzo.