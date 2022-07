Sindaci: Spitaleri (Pd), Sole24ore sancisce fallimento Fontanini

“I sondaggi dicono bene di Fedriga ma puniscono i sindaci di Trieste e in particolare di Udine, dove il fallimento della Giunta Fontanini, assessori compresi, è sotto gli occhi di tutti”. Lo afferma Salvatore Spitaleri del Pd, commentando i dati del sondaggio sul consenso locale realizzato da Noto per il Sole24ore, che assegna ai sindaci Roberto Dipiazza e Pietro Fontanini rispettivamente il 51° e 70° posto in Italia.

“Compreso il calo percentuale del 7,4% del sindaco Ciriani a Pordenone – spiega l’esponente dem - questi dati richiedono che la proposta di alternativa sia chiara e netta. Non solo discontinuità ma una vera progettualità, perché i cittadini non gradiscono i continui giochetti a cancellare reciprocamente quanto fatto prima dagli altri”. Per Spitaleri “dobbiamo subito aprirci al dialogo su cosa vogliamo fare domani, che città e regione vogliamo costruire insieme, su quale futuro vogliamo scommettere. Sul futuro più ancora che sulla gestione quotidiana Fontanini mostra i gravissimi limiti della sua amministrazione”.