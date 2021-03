Sinistra Italiana: Il Fvg come la Lombardia del marzo 2020, Fedriga prima o poi riceverà il conto.

Tra i peggiori in Italia ed in Europa, il Friuli Venezia Giulia è oggi come la Lombardia del marzo 2020, ma con un anno in più non sfruttato per prepararsi agli effetti della pandemia. A dirlo il segretario regionale di Sinistra Italiana FVG Sebastiano Badin."Fedriga e la sua giunta, spiga Badin, godono tuttavia di un consenso ingiustificato davanti ai numeri disastrosi che mettono a rischio i nostri ospedali. È ora che tutte le opposizioni non risparmino nessun colpo per contrastare l'atteggiamento ondivago del governatore leghista, prima in piazza con il negazionista Tuiach per chiedere riaperture ed oggi interprete di un ruolo da politico decisionista, impegnato nel rigore e nella campagna vaccinale. Sinistra italiana dal conto suo può contare sulla coerenza di essere all'opposizione della Lega a Roma come a Trieste e di essersi sempre opposta a ogni tentativo di smantellamento della sanità pubblica. Forse i cittadini del Friuli Venezia Giulia, confusi da un'attualità in costante evoluzione, non avranno percepito appieno questi gravi cambiamenti di strategia politica ed amministrativa, questa incoerenza palese e manifesta ed il tracollo delle strutture preposte alla tutela della salute dei cittadini. Noi di Sinistra Italiana siamo però sicuri che a lungo termine il conto di questa sciagurata gestione amministrativa e politica verrà presentato anche in Piazza Unità a Trieste, conclude Badin, e forse non basterà più distrarre i cittadini con le solite cartine di tornasole e i soliti argomenti evergreen come immigrazione e gender".