Situazione del Pronto soccorso di Udine. Simona Liguori interroga Riccardi: «Personale sotto pressione, necessario dare risposte a lavoratori e utenti»

«Malgrado l’impegno che tutti i professionisti mettono nel loro lavoro quotidiano in pronto soccorso, la situazione è di difficoltà». Così, Simona Liguori, consigliera regionale di Civica Fvg, chiedendo all’Assessore Riccardi quali soluzioni intenda mettere la Regione in campo per venire incontro sia ai professionisti che a coloro ai quali si rivolgono ogni giorno al pronto soccorso a Udine. E’ assai recente la testimonianza di una persona malata oncologica che ha atteso diverse ore per poi dover tornare a casa senza essere stata visitata. «E’ evidente – continua Liguori – che il fatto non sia da imputarsi al personale addetto ma, come afferma lo stesso primario del reparto, “il sistema è in crisi”». La risposta dell’assessore non ha soddisfatto la consigliera dei civici. «Bisogna fare in modo che i medici non siano costretti ad allontanarsi – conclude Liguori – valorizzandone le competenze e migliorando le condizioni organizzative per garantire un servizio efficiente per tutti i cittadini».