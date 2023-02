Sostegno di Adesso Trieste a Patto per l’Autonomia e a Moretuzzo, candidato alla Presidenza della Regione

«Siamo contenti del supporto di Adesso Trieste, una delle novità più belle della recente storia politica del nostro territorio regionale che ha avviato un percorso di partecipazione diffuso e radicato nella città di Trieste aprendo, di fatto, uno spazio di ascolto, dialogo e confronto, sapendo anche guardare fuori dai confini della città. Le proposte di Adesso Trieste saranno portate avanti anche a livello regionale». Così Massimo Moretuzzo, segretario e capogruppo del Patto per l’Autonomia in Consiglio regionale, accoglie con soddisfazione la notizia della partecipazione diretta di Adesso Trieste alle prossime elezioni regionali con il Patto per l’Autonomia – con proprie candidate e propri candidati nel collegio di Trieste – e il sostegno alla sua candidatura alla Presidenza della Regione. È questa per i rappresentanti di Adesso Trieste la migliore opzione per un vero cambio di passo verso una Regione più equa, solidale e sostenibile, usando l’autonomia come strumento di innovazione e sperimentazione, in forte discontinuità con il lavoro della Giunta Fedriga. Un contributo di idee e azione dentro un’ampia coalizione progressista che continuerà, è stato assicurato, anche dopo l’appuntamento elettorale.