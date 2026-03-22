Slovenia al voto per il rinnovo del Parlamento, l’incertezza regna sovrana

Alle urne in Slovenia circa 1,7 milioni di aventi diritto per rinnovare il Parlamento di Lubiana. Si vota alle 7 alle 19 di domenica. La sfida è tra il centrosinistra guidato dal primo ministro uscente, Robert Golob, e un centrodestra che, con Janez Janša, cerca di riprendersi il potere. Secondo gli osservatori si tratta di confronto aperto dato che gli ultimi sondaggi diffusi indicavano in modo una possibile situazione di stallo con un rischio concreto che nessuno dei due schieramenti raggiunga la maggioranza assoluta dei seggi necessaria per formare un nuovo governo. In realtà fra i due schieramenti maggiori c’è anche l’ex numero due di Janša, Anže Logar, che oggi guida una forza alternativa chiamata “Democratici” e che potrebbe diventare in sede parlamentare il classico ago della bilancia. C’è anche un quarto competitore Zoran Stevanović con il suo partito Resni.ca (Verità) per lui, primo obiettivo è superare una soglia di sbarramento fissata al 4%. Si tratta di una formazione nata a suo tempo contro i provvedimenti anti-Covid.