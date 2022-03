sofferenza dei pronto soccorso: «saltate le interlocuzioni tra regione e camici bianchi»

«Ancora segnalazioni, ancora proteste: la Giunta regionale è sempre più distante dalle necessità dei professionisti della sanità che, da quanto riporta la stampa, sono costretti a procedere con una raccolta firme per far sentire la propria voce». Così la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, alla notizia della lettera di protesta contro il “declassamento” e la decurtazione dei posti letto che sta circolando fra i medici di Pronto soccorso e delle aree di Emergenza urgenza per raccogliere le firme dei professionisti. «Le aree di emergenza dei pronto soccorso saranno ancora più penalizzate dalla riduzione dei posti letto? La direttiva del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale va in questa direzione?» domanda Liguori, che presenterà un’interrogazione sul tema.