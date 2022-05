Solidarietà e sostegno ad Arci di Udine

Rifondazione Comunista esprime tutta la sua solidarietà e il suo sostegno a ARCI Udine e a tutte le associazioni che hanno sede nello stabile di via Val d’Aupa, devastato nella notte di ieri 9 maggio da ignoti che hanno lanciato all’interno quattro bottiglie molotov dopo aver sfondato una finestra. Sembra incredibile che la cultura e l’associazionismo siano attaccate in modo così violento. Evidentemente c’è chi si sente disturbato dal pensiero libero e dalla creatività, così tanto da voler distruggere i luoghi in cui questi si manifestano. Nell’attesa che si chiarisca chi possa essere l’autore di questo assurdo gesto, restiamo pronti a manifestare tutta la nostra vicinanza a questi compagni. Roberto Criscitiello Segretario regionale di Rifondazione Comunista