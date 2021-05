Sospeso il concorso e nominato direttore della Sores. Liguori (Cittadini): «Urgente ascoltare in commissione sanità le motivazioni»

«A fronte delle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione la scorsa settimana dal direttore generale di ARCS, Giuseppe Tonutti (“si sta anche valutando una soluzione diversa dal concorso che potrebbe essere ritirato nel caso si trovasse un responsabile all'altezza dell'incarico”) avevamo richiesto come consiglieri di opposizione una commissione sanità urgente posto che quattro professionisti hanno presentato la propria candidatura a direttore della Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES) e che una commissione è già stata sorteggiata. Ulteriore preoccupazione sorge oggi per una nomina fatta attraverso la modalità del comando del dottor Amato De Monte che di fatto lascia il suo ruolo delicato a un facente funzione. Urge ascoltare in Commissione sanità le motivazioni di questo cambio di rotta».