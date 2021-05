Inaugurato il rinnovato Hotel Roma a Palmanova. 30 camere e 70 posti letto su Borgo Cividale

Dispone di 31 camere per accogliere fino a 70 persone: il rinnovato Hotel Roma ha aperto le sue porte al pubblico. Dopo la recente inaugurazione dell’Hotel Commercio, una seconda struttura ad ampia accoglienza, apre a Palmanova. “Ora che il rilancio in veste turistica della città stellata è avviato ed evidente a tutti, gli imprenditori prendono coscienza e investono a Palmanova. L’inaugurazione di oggi è un’ottima notizia e dimostra come il lavoro di tanti anni stia creando opportunità imprenditoriali, d’occupazione e di sviluppo economico. Al Comune spetta mettere le basi e creare le giuste condizioni affinché i capitali privati possano investire e trovare le migliori opportunità”, commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines, presente alla cerimonia d’inaugurazione assieme alla vicesindaco Adriana Danielis e all’assessore al commercio Thomas Trino.

Che aggiunge: “In poco tempo, e con una pandemia di mezzo, abbiamo visto a Palmanova inaugurare due grandi hotel, stanno nascendo B&B, anche attrezzati per il supporto ai cicloturisti, un albergo storico come Ai Dogi ha raddoppiato le sue camere. Palmanova è una città viva e crede pienamente nello sviluppo turistico. Imprenditori e capitali investono sul futuro di questa bellissima città”.

L’Hotel Roma, tre stelle, si affaccia su Borgo Cividale. Può accogliere fino a 70 persone in 31 camere: 3 singole, 22 doppie, 4 triple e 2 quadruple. Due stanze sono attrezzate per accogliere persone disabili. Al piano terra l’ampia sala ristorazione da 110 coperti (in periodo non covid), aperto a cene ed eventi. A fianco la sala bar, con lo storico fogolare completamente restaurato.

La proprietaria dell’immobile Sandra Udina: “Abbiamo voluto salvaguardare il legame con il passato. Questo Hotel per tanti anni è stato un punto di riferimento in città, un luogo d’accoglienza, d’incontri, di eventi. Ora lo riproponiamo riqualificato, moderno e al passo coi tempi”.

E aggiunge Lorenzo Collaone, gestore della struttura: “Stiamo lavorando da un anno e mezzo a questa ripartenza. Questa è una struttura importante, in centro a Palmanova. L’obiettivo è quello di offrire un servizio di alta qualità, con massima attenzione alle persone e ai loro bisogni”.