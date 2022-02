Sostituita la rete idrica a Flumignano in comune di Talmassons. I lavori di CAFC durati due mesi costati 40mila euro

A Talmassons è stata sostituita la rete di distribuzione idrica nella frazione di Flumignano, per un importo complessivo di oltre 40mila euro. “L’intervento si è reso necessario poiché la vetusta rete in cemento amianto provocava problemi di perdite idriche, cali di pressione e interventi di riparazione in emergenza - spiega il presidente di CAFC, Salvatore Benigno -. La messa in sicurezza della rete acquedottistica in corrispondenza della piazza Generale Cantore ora garantirà ai residenti pressioni adeguate e qualità dell’acqua”.

Ben 80 metri di vecchi tubi sono stati sostituiti con tubazioni in ghisa sferoidale. I lavori, iniziati a novembre 2021 e realizzati dall’impresa affidataria dell’appalto Meneguzzi Costruzioni Sas di Talmassons, hanno compreso la posa di quattro valvole di intercettazione, la sostituzione di due allacciamenti d’utenza e di un idrante sottosuolo. Una volta assestato lo scavo, assicura il sindaco Fabrizio Pitton, la pavimentazione stradale della piazza sarà completata con la realizzazione dei tappeti d’usura bituminosi.