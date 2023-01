Spi Cgil: Liva (Pd), abbiamo in comune afflato ideale. Così il segretario Pd Fvg al congresso regionale del sindacato pensionati

“Il Pd e lo Spi Cgil hanno in comune un profondo afflato ideale che si declina nella reciproca autonomia della politica e del sindacato. Chi tenta di sfruttare le divisioni sociali e territoriali, fa pesare le diseguaglianze culturali e i ritardi storici, inganna i più deboli e fa un danno a tutto il Paese. Questo vale per i pensionati da qualunque ambito professionale provengano, come per i territori le cui differenze vanno colmate e non cristallizzate né accentuate”. Lo ha detto oggi a Cervignano (Udine) il segretario regionale Pd Fvg Renzo Liva, a margine del congresso regionale del Sindacato pensionati Cgil del Friuli Venezia Giulia, commentando a caldo la relazione introduttiva del segretario regionale Spi Roberto Treu.

“Il maggior partito di opposizione – ha precisato Liva – di fronte alle sfide della destra non vuole argini protettivi né accetta la gestione di un lento declino dentro una nicchia conservativa. L’apertura del Congresso è una sfida in campo aperto alla ricerca di una nuova identità, ripristinando un rapporto con la società, le sue contraddizioni, i suoi protagonisti, i suoi conflitti, le sue ineguaglianze, i suoi problemi. Le sue paure e – ha aggiunto – i suoi sogni”.