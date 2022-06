Staffetta Alpina – 150 Anni di costituzione delle Truppe Alpine. In arrivo le Tappe in Veneto e Friuli VG

­In questi giorni, precisamente da lunedì 6 giugno fino al 2 luglio prossimo, gli Alpini dell’ dell’Esercito assieme a quelli dell'Ana, celebrano i 150 anni di costituzione (1872-2022) con una staffetta di 1.000 chilometri che da Ventimiglia a Trieste, ripercorre tutte le città dell’arco alpino, dove le penne nere sono (o sono stati) di casa. Gli atleti sono sia alpini in servizio nei Reparti delle Truppe Alpine (Julia – Taurinense – Centro Addestramento Alpino), sia i “veci” dell’Ana, in congedo. La "Julia" assieme a tutti gli amici alpini in congedo delle sezioni Ana della Lombardia, del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, sta seguendo questa attività da qualche giorno, sino all'arrivo di Trieste del 2 luglio. In Veneto dopo le Tappe di Verona, Vicenza, Bassano e Cima Grappa, da lunedì 27 la Staffetta passerà da Cortina, Pieve di Cadore; Belluno e Vittorio Veneto martedì 28; e da Conegliano Veneto con la partenza della Tappa del 29, tappa che porterà la Staffetta in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone e Tolmezzo.

Le prossime Tappe:

- 18^ tappa, Lunedì 27 giugno, San Candido, Cortina, Pieve di Cadore;

- 19^ tappa, Martedì 28 giugno, Pieve di Cadore, Belluno, Vittorio Veneto;

- 20^ tappa, Mercoledì 29 giugno,Conegliano Veneto, Pordenone, Tolmezzo;

- 21^ tappa, Giovedì 30 giugno, Remanzacco, Gemona;

- 22^ tappa, Venerdì 1° luglio, Venzone, Udine

- 23^ tappa, Sabato 2 luglio, Udine, Trieste.