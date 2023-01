Stagione 101 degli Amici della Musica di Udine. Mercoledì il Palamostre accoglierà Eduardo Delgado, pianista argentino di fama mondiale

Conto alla rovescia per l’evento clou della Stagione 101 degli Amici della Musica di Udine. Mercoledì 11 gennaio il Palamostre accoglierà il grande Eduardo Delgado, pianista di fama mondiale. Argentino doc, concertista e didatta, partner artistico di Martha Argerich, è la vera star del cartellone e proporrà un programma di ampio respiro, aprendo con il Preludio e Fuga in la minore Bwv 543 di Bach nella funambolica trascrizione di Franz Liszt e proseguendo con le Variations sérieuses di Mendelssohn. Non mancheranno alcune pagine da Adios Nonino di Piazzolla nell’elaborazione originale di Josè Bragato (violoncellista friulano emigrato a Buenos Aires) e, per concludere, le Variazioni e Fuga su un tema di Haendel, op. 24, di Brahms. Classe 1943, Delgado è acclamato senza riserve dalla critica specializzata, che lo ha definito “musicista dalle mille sfumature” e “pianista di grande compenetrazione e rara espressività”; è regolarmente membro di giuria in concorsi internazionali e la sua didattica è conosciuta ovunque, in particolar modo in Giappone e in California, dove ha insegnato per anni nelle università e in innumerevoli masterclass. Ha collaborato con Martha Argerich in numerosi recital suonando in duo, e recentemente eseguendo con lei le Romanze di Carlos Guastavino. Solista con orchestra, ha spesso eseguito lavori di

Prokofiev, Arensky e Stravinsky. Nel suo repertorio figurano poi i lavori romantici di Schumann, Liszt, Chopin, Mendelssohn, così come i grandi classici di Bach, Mozart e Beethoven.

La rassegna degli Amici della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Fvg, della Fondazione Friuli e del Comune di Udine, grazie al sostegno della Bcc Banca di Udine, NordGroup e Abau Accademia Tiepolo, accanto alle già consolidate sinergie con Università di Udine, Ente Regionale Teatrale, Fondazione Renati, Società Filologica Friulana e Club per l’Unesco di Udine. Il recital inizierà come di consueto alle ore 19:22, cifra che ricorda il 1922, anno di fondazione del sodalizio.