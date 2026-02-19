Stati Generali del Piccoli Comuni: oggi e domani a Roma al centro Convegni Nuvola

Gli Stati Generali del Piccoli Comuni discute oggi e domani a Roma al centro Convegni Nuvola, sulle sfide e le strategie per affrontare lo spopolamento e la denatalità nei piccoli comuni italiani, evidenziando l’importanza di un’azione strategica coordinata. Franco Lenarduzzi Sindaco di Ruda (Ud) è presente, come coordinatore ANCI piccoli comuni FVG. I piccoli comuni italiani, sono in grande crisi demografica dei piccoli comuni italiani, che rappresentano circa il 70% dei municipi del Paese, ma che stanno vivendo un progressivo svuotamento. Molti rischiano di trasformarsi in “città fantasma”, con conseguenze sociali, economiche e culturali profonde.

Spopolamento e invecchiamento, la popolazione diminuisce, i giovani se ne vanno, i servizi si riducono e il tessuto sociale si indebolisce.

C’è di fronte a noi il Rischio estinzione: alcuni centri sono ormai sotto la soglia minima per garantire servizi essenziali e continuità amministrativa.

Serve un vero piano politico di “controesodo” sostenendo le politiche di incentivo al ritorno o l’arrivo di nuove famiglie, lavoratori e imprese.

Il sindaco di Ruda, franco Lenarduzzi (ANCI Piccoli Comuni FVG) sottolinea che servono strategie strutturali: incentivi per abitare e lavorare nei territori, investimenti in infrastrutture, servizi digitali e mobilità.

Le piccole realtà, soprattutto per le aree interne, sono aperte a scenari di futuro incerto, dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di attrarre nuove energie e opportunità.

“La dove c’è un Sindaco, c’è la presenza dello Stato, c’è il presidio del territorio in epoca di cambiamento climatico, c’è diversa di identità a valorizzazione delle istanze della cittadinanza”;

Lenarduzzi

Ricorda altresì che occorre cambiare visione culturale e distinguere il concetto di “società”, intesa come somma di funzioni (questura, prefettura, ospedale ..)

Che risponde anche alle esigenze dei servizi e della tecnica, che cambia; al tema più profondo della “comunità” che invece interpreta ed emana l’identità di un luogo attraverso l’aggregazione.

I sindaci sono il naturale unione delle due cose, e queste situazioni esprimono con la democrazia.

Oggi in crisi più totale e per questo da sostenere come valore assoluto.

A Roma gli stati generali dei piccoli Comuni mettono in luce come la crisi dei non sia solo un problema locale, ma una questione nazionale, che riguarda identità, paesaggio, coesione sociale e sostenibilità del Paese. Senza interventi mirati, intere aree rischiano di scomparire.