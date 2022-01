Stivalaccio Teatro la nuova Commedia dell’Arte approda in FVG. Parte da San Daniele la lunga tournée nelle sale ERT

La compagnia che negli ultimi anni ha rinnovato la Commedia dell’Arte, ottenendo grandi successi di pubblico e critica, sarà ancora una volta protagonista nei teatri del Circuito ERT. Questa settimana Stivalaccio Teatro presenterà due lavori, Don Chisciotte – tragicommedia dell’arte e Romeo e Giulietta – l’amore è saltimbanco, mentre un terzo, Arlecchino Furioso, è in programma a fine marzo.

Don Chisciotte – Tragicommedia dell’Arte, interpretato da Marco Zoppello e Michele Mori, sarà mercoledì 19 gennaio all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli e giovedì 20 gennaio al Teatro Odeon di Latisana. Venerdì 21 gennaio, invece, inizierà la tournée di Romeo e Giulietta – L’amore è saltimbanco spettacolo in cui a Marco Zoppello e Michele Mori si aggiungerà Anna De Franceschi. Il primo appuntamento è previsto al Teatro Clabassi di Sedegliano, seguirà poi una doppia replica – sabato 22 e domenica 23 gennaio – al Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna. Tutte le serate avranno inizio alle ore 20.45. Gli “Stivalacci” porteranno ancora Romeo e Giulietta sabato 12 febbraio a Grado, mentre il terzo spettacolo proposto dalla compagnia prodotta dal Teatro Stabile del Veneto, Arlecchino Furioso, sarà a fine marzo prima a TeatrOrsaria di Permariacco (venerdì 25) e poi a Lestizza (sabato 26 e domenica 27).

Don Chisciotte ha per protagonisti Pantalone e Piombino, due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo. Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione.

L’azione di Romeo e Giulietta è ambientata a Venezia nel 1574 quando due saltimbanchi, Girolamo e Giulio, vengono incaricati di recitare per Enrico III, futuro Re di Francia, nientemeno che la più grande e tragica storia d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta. Nel campiello compare anche Veronica, “honorata cortigiana” della Repubblica, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque ad una “prova aperta”, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma. I tre attori della compagnia rileggono il classico shakespeariano con il loro stile irriverente e scanzonato, coinvolgendo il pubblico in un divertente mix di trame, dialetti, improvvisazioni, duelli e pantomime.

