“Storie scritte sull’acqua – Sedicesima edizione – Primavera 2024

Riprende puntuale a maggio l’edizione primaverile della rassegna Storie scritte sull’acqua, giunta alla sua sedicesima edizione. L’iniziava, curata da Paolo Polli, si terrà dal 3 al 31 maggio, sempre al venerdì alle 18.30 nella sede della Lega Navale Italiana Sezione di Monfalcone.

Ogni incontro si concluderà con una degustazione di vini delle aziende vitivinicole Ca’ Tullio e Vigneti Conte.

Si parte il 3 maggio con la presentazione del libro Geografie d’acqua: paesaggi ibridi

del docente dell’Università di Udine Francesco Visentin.

L’acqua, in un mutevole contesto sociale ed ecologico come quello odierno, sarà una possibile lente attraverso la quale studiare l’instabilità dei territori e dei suoi abitanti (umani e non). L’autore sarà introdotto da Massimo Schiavo, urbanista, membro del comitato scientifico di Apertamente, a lungo assessore del Comune di Monfalcone.

Seguirà, il 10 maggio, una relazione sul Museo del Mare di Pirano e le saline di Sicciole, a cura di Franco Juri, direttore del Museo dal 2013.

Il Museo del Mare si trova nel Palazzo Gabrielli, splendido edificio del XIX secolo a ridosso del mandracchio di Pirano.

Il Museo di Sicciole comprende invece quattro case di salinatori restaurate che oggi, per mezzo di oggetti, fonti scritte e visive, illustrano la storia, la vita e il lavoro nelle saline.

Franco Juri, geografo e diplomatico sloveno, già deputato, segretario di Stato e ambasciatore in Spagna e a Cuba, sarà introdotto da Stefano Lusa, caporedattore dei servizi informativi di Radio Capodistria. Come storico Lusa si è occupato dei processi di democratizzazione nell’ex Jugoslavia e dei rapporti italo-sloveni.

Il 17 maggio toccherà a Saul Ciriaco che tratterà il tema I fondali dei nostri mari: ultime frontiere. Verranno affrontati i cambiamenti di un ambiente vasto e misterioso, custode di una miriade di creature ed ecosistemi, dalle piccole alghe ai maestosi squali. Ma cosa succede davvero sotto la sua superficie? Quali sono i cambiamenti che stanno avvenendo nei nostri mari e come influenzano la vita marina? Ciriaco risponderà a questi interrogativi da naturalista esperto e appassionato di fotografia subacquea, introdotto da Giorgia Polli, attiva in diverse associazioni culturali regionali.

Il 24 maggio sarà la volta della presentazione del recente volume SottoMonfalcone. Storia e itinerari nella città e nel territorio tra Timavo e Isonzo, curato dalle archeologhe Paola Maggi, Renata Merlatti e Gabriella Petrucci. Il libro, una “guida atipica” sui peculiari aspetti ambientali, storici e archeologici dell’area compresa tra le colline del Carso, i fiumi Timavo e Isonzo e il mare, sarà presentato dalle curatrici e da Andrea Fasolo, presidente dell’associazione culturale Lacus Timavi.

Il 31 maggio concluderà la rassegna Vittorio Torbianelli, segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone, che tratterà il tema Sviluppo e stabilità nell’area mediterranea alla luce delle crisi internazionali.

La storia del Mare Nostrum, già fondamentale ai tempi dei Greci e dei Romani, verrà ricondotta al ruolo fondamentale che ha oggi il Mediterraneo nella stabilità regionale ed internazionale. Una faglia sensibile della geostrategia attuale, a maggior ragione con la crisi del Mar Rosso, che impone rotte abbandonate da tempo, con pesanti ricadute nei traffici commerciali e il rischio che le compagnie marittime decidano di cambiare rotte in maniera strutturale. A introdurre Vittorio Torbianelli sarà Sergio Signore, dirigente responsabile della Direzione Affidamenti e Servizi Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone.