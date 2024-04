Aspettando “la notte dei lettori”. Annunciato il tema per l’edizione 2024: “il viaggio”

Riparte – verbo azzeccatissimo visto il tema: Il Viaggio” dell’undicesima edizione per il 2024 – “Aspettando… La Notte dei Lettori”, l’anteprima itinerante del Festival organizzato dal Comune di Udine in sinergia con le realtà culturali, bibliotecarie, librarie e associative. Numeri ancora in crescita, da capogiro, con sempre più richieste di partecipazione territoriale. Sono infatti 30 i Comuni coinvolti, in cui farà tappa “Aspettando…La Notte dei Lettori”, con oltre 100 eventi a partire dal 20 aprile e per tutto il mese di maggio. Ed è solo l’anteprima itinerante in Fvg dal 20 aprile a fine maggio in attesa del Festival a Udine il 6-7-8-9 giugno 2024.

Il programma dettagliato di “Aspettando… La Notte dei lettori” sarà disponibile come sempre sul sito www.lanottedeilettori.com che rappresenta uno strumento di

promozione e racconto complessivo fino al festival di giugno, ma traccia anche l’idea ispiratrice e la storia di questa importante iniziativa che con l’undicesima edizione vuole

ancora di più avvicinare e far collaborare Comuni, biblioteche, librerie, editori, autori, in un percorso a favore dei lettori che colleghi concretamente la città e il suo territorio. Il sito è

in sinergia con i social del festival, Facebook e Instagram.