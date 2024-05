Storie scritte sull’acqua, venerdì ultimo appuntamento

Quinto e ultimo appuntamento della sedicesima edizione della rassegna Storie scritte sull’acqua, organizzata dalla Sezione monfalconese della Lega Navale Italiana. I bilanci si faranno, come sempre, alla fine ma fin d’ora si può dire che anche questa edizione non ha tradito le aspettative viste le tante presenze di soci e non.

Ospite della serata il Segretario Generale dell’Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone Vittorio Torbianelli che sarà introdotto da Sergio Signore, Operation manager dello stesso Sistema portuale, Trieste e Monfalcone, e socio della Sezione monfalconese di via dell’Agraria.

Tema scelto per la serata sarà quanto mai attuale: Sviluppo e stabilità nell’area mediterranea alla luce delle crisi internazionali.

La storia ha sempre navigato nel Mediterraneo e dintorni in modo più o meno travagliato.

Ma il Mare Nostrum dei Romani, già Lago di Mezzo dei Greci, culla di civiltà, oggi più che mai ha assunto un ruolo vitale come fulcro della politica di sicurezza e della stabilità regionale ed internazionale. Esso costituisce il punto di faglia più sensibile della geostrategia attuale, a maggior ragione con la crisi del Mar Rosso, che impone rotte abbandonate da tempo, con conseguenti ricadute sui traffici commerciali.

La crisi di Suez, e i maggiori costi di trasporto che nel giro di pochi mesi sono più che quadruplicati, si riflettono sui prezzi generali di beni e servizi e di conseguenza sull’inflazione.

“Ma il problema, dice il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Zeno D’Agostino, in una recente intervista, non è tanto nel breve periodo. Se questa situazione dovesse protrarsi, le compagnie potrebbero decidere di cambiare rotta in modo strutturale a discapito del Mediterraneo. Una nave che circumnaviga l’Africa, che interesse avrebbe a raggiungere il Mediterraneo orientale o l’Adriatico? Il rischio è che una volta circumnavigata l’Africa le navi puntino direttamente sui porti del Nord Europa. In una fase in cui gli operatori del Nord stanno investendo su Trieste, riconoscendo il ruolo globale del Mediterraneo e dell’Adriatico, questo scenario ci preoccupa”.

E la data, scelta a suo tempo, cade proprio nell’ultimo giorno di presidenza di Zeno D’Agostino all’ Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone; sicuramente non mancherà l’occasione per chiedere agli ospiti qualche anticipazione sui futuri vertici.

