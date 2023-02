Strage di migranti: trovati 34 cadaveri in una spiaggia nel crotonese. In mare ci potrebbero essere ancora molte vittime

Una nuova tragedia dei migranti davanti a una spiaggia del Crotonese. Un barcone si sarebbe rovesciato durante un tentativo di sbarco. 34 cadaveri, tra cui quello di un neonato, sono già stati recuperati da Capitaneria di porto e Guardia di Finanza, intervenuti per soccorrere il natante in difficoltà. I soccorritori sarebbero riusciti a salvare una cinquantina di persone. Il barcone, che trasportava probabilmente oltre 100 persone (180 secondo le ultime notizie), non ha retto al mare molto agitato e si è capovolto a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro. Le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti. Sul posto sono accorsi anche uomini della polizia e dei carabinieri, oltre a personale della Croce rossa. La lista delle vittime, di cui è principale responsabile la politica migratoria italiana ed europea, si allunga ma temiamo senza intaccare, come dovrebbe, la coscienza dei governanti.