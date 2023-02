A Tolmezzo presentazione dell’ultimo libro di Maurizio Pallante

“Verticalità e senso del limite; Sviluppo o vita sostenibile in montagna?” Sabato 4 marzo a Tolmezzo presso l’aula magna dell’Isis Fermo Solari, si terrà un importante evento promosso da associazioni e comitati per diffondere una cultura di equilibrio con le risorse ambientali disponibili e di consapevolezza circa i rischi che gravano sul nostro territorio; la montagna, per sua natura, insegna il senso del limite. Maurizio Pallante presenterà il suo ultimo libro. Pallante, saggista, già consulente per il Ministero dell’Ambiente per l’efficienza energetica, membro del comitato scientifico della campagna sul risparmio energetico “Mi illumino di meno”, é un propugnatore della decrescita, intesa come adattamento alle possibilità reali del nostro pianeta, da parte delle attività della specie umana. La Fisica, a differenza dell’economia é una scienza e come tale, governa le forze della natura; se non sapremo cambiare in fretta le regole del “mercato” in cui ci troviamo intrappolati, faremo la fine dei topi su una nave che affonda. Sarà una bella occasione per discuterne. Ad organizzare l’evento Legambiente Carnia, Mountainwilderness, CAI sezione di Tolmezzo, Associazione Podén Forni di Sotto, Carnia Greeters, Comitato Alto But, Co.S.Mo Comitato per la Salute della Montagna, Osservatorio della Montagna, Comitato pro lago-val del lago, Comitato per la tutela del Bacino montano del Tagliamento, Comitato di difesa e valorizzazione del lago dei 3 comuni, Peraltrestrade Dolomiti Comitato Carnia- Cadore.