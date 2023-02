Lite in strada fra due adolescenti a Muggia. Ragazzina di 14 anni accoltellata da una coetanea.

Una 14enne accoltellata da una 15enne. E’ l’età delle protagoniste che impressiona e dovrebbe farci ragionare. L’episodio è accaduto ieri sera a Muggia intorno alle 19.00 in strada poco lontano da un locale quando, una ragazzina di 14 anni è stata ferita da un fendente fra spalla e petto da una coetanea armata di coltello. Ambedue le protagoniste sono italiane e abitano in zona. A dare l’allarme sarebbe stata la stessa ragazzina ferita che ha chiesto aiuto entrando in una pizzeria, in via Frausin, a Muggia. Sanguinava e chiedeva aiuto, a prestare i primi soccorsi cercando di tamponare la ferita un cliente presente nel locale che ha anche chiamato il 112. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica mentre i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini individuando, grazie evidentemente alle dichiarazioni della ragazza ferita, l’autrice dell’aggressione mentre la giovane ferita veniva ricoverata all’ospedale pediatrico di Trieste “Burlo Garofolo” dove i sanitari hanno classificato la gravità delle ferite come “codice giallo” con una prognosi di soli 7 giorni grazie, probabilmente, ai vestiti invernali che hanno parzialmente attutito la penetrazione della lama. Come accennato la presunta accoltellatrice di soli 15 anni è stata prima identificata e poi rintracciata dai Carabinieri che l’hanno trovata a casa e successivamente accompagnata in caserma per essere ascoltata. Ritrovato anche il coltello utilizzato. Vista l’età delle protagoniste difficile pensare ad una causa inquadrabile nella dicitura di “futili motivi”. L’episodio è all’attenzione della Procura per i minori di Trieste che oltre ad accertare quanto avvenuto dovrà valutare quale percorso attuare per l’autrice del ferimento.