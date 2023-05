Studenti di Cividale vincitori a Cagliari del progetto nazionale ‘Cittadinanza e Costituzione’.

Sono Aurora Simsig e Lorenzo Viterbo gli studenti del licei annessi al Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ di Cividale (rispettivamente Liceo Classico e Liceo Scienze Umane), che si sono conquistati il ​​primo posto al progetto nazionale “Cittadinanza e Costituzione”, ospitato in questi giorni in Sardegna dal Convitto di Cagliari e promosso dalla rete di scuole Fri.Sa.Li . World – acronimo di Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Liguria, le regioni di provenienza delle scuole aderenti, insieme anche al Piemonte.

Tra le proprie attività volte a sviluppare l’educazione e la formazione degli studenti, il Convitto di Cividale rinnova la partecipazione al progetto, giunto alla XII edizione. “Cittadinanza e Costituzione” mette in relazione allievi di diverse scuole italiane sul tema “Cittadinanza e Costituzione”. In questo contesto, gli allievi dei Licei annessi al Convitto Diacono di Cividale si confrontano con delegazioni di studenti di tutta Italia per riflettere e dibattere sui principi dell’art.35 della Costituzione (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro ), elaborando specifici temi di ricerca ed esercitandosi per una gara di dibattito a squadre.

Il Progetto è uno di quelli ormai storici per il CNPD e rientra tra le attività volte a potenziare la formazione civica degli studenti. Accanto alla necessità di valorizzare in dimensione nazionale il tema “Cittadinanza e Costituzione” assunto come argomento fondante nella formazione degli studenti, l’obiettivo del progetto è quello di sviluppare attività di studio, riflessione ed elaborazione di informazioni mettendo a diretto contatto gruppi di studenti appartenenti una scuola diversa. Il progetto è itinerante e nel 2013 ha fatto tappa a Cividale del Friuli.

Il Rettore del CNPD, prof.ssa Alberta Pettoello , ha rimarcato l’importanza dell’attività: “Crediamo nel valore di progetti, come Cittadinanza e Costituzione, che ottimizzano l’offerta formativa e potenziano il processo educativo dei nostri studenti. Questa iniziativa diventa un contesto privilegiato in cui i ragazzi prendono parte ad attività che stimolano la riflessione e mettono a confronto le opinioni di giovani provenienti da diverse regioni d’Italia. Non dimentichiamo che essere cittadini oggi significa anche partecipare alla vita della comunità e del paese.”.