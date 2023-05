Università di Udine: domani convegno su sicurezza sul lavoro e Pnrr

Si parlerà di “Sicurezza sul lavoro e Pnrr” alla XII edizione del convegno e premio di laurea alla memoria del magistrato Giuseppe Lombardi, che operò a Udine e Trieste, in programma all’Università di Udine domani, martedì 9 maggio. L’appuntamento si terrà, dalle 9.30, nell’auditorium della nuova Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine).

L’apertura

Porteranno i saluti iniziali: il rettore, Roberto Pinton; l’assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, Riccardo Riccardi; la consigliera del Comune di Udine, Rita Nassimbeni; i direttori dei dipartimenti di Scienze giuridiche, Elena D’Orlando, e Politecnico di ingegneria e architettura, Alessandro Gasparetto; per il Tribunale di Udine, il presidente della Sezione penale, Paolo Alessio Vernì, e la procuratrice aggiunta della Repubblica, Claudia Danelon; i presidenti, dell’Ordine degli avvocati di Udine, Raffaella Sartori; dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Udine, Roberto Re; del Gruppo giovani imprenditori Fvg, Matteo Di Giusto; del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Udine, Lucio Barbiero; il coordinatore della Commissione sicurezza dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Udine, Massimo Cisilino, e il coordinatore del corso di laurea in Tecniche dell’edilizia e del territorio dell’Ateneo friulano, Alberto Beinat.

La premiazione

Alle 13 circa ci sarà la cerimonia di conferimento del premio di laurea in memoria di Giuseppe Lombardi. Il premio intende stimolare nei giovani l’interesse per lo sviluppo di competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

In scena

Nel pomeriggio, dalle 15.30 circa, si terrà l’evento “La sicurezza in scena. Storie di metalmezzadri”. Introdurrà e coordinerà Caterina Mazzanti, assegnista di ricerca in Diritto del lavoro dell’Ateneo friulano. Due gli interventi in programma. Il primo, intitolato “Da giovane carpentiere a grande invalido del lavoro”, sarà quello di Flavio Frigè, socio dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Sarà poi la volta di Bruzio Bisignano, ex operario siderurgico e formatore (Gesteco spa), che si racconterà in “Quarant’anni di nordest tra lavoro, salute e passione”.

Gli organizzatori

L’evento è promosso dal Laboratorio lavoro del Dipartimento di Scienze giuridiche con la Cattedra Unesco in Sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza (Sprint) dell’Ateneo friulano e in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Udine e la Scuola superiore della magistratura, sede di Trieste. Il convegno inaugura l’attività in Friuli Venezia Giulia della nuova associazione nazionale “AIDLaSS Forense”.