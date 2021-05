Su Facebook l’amaro sfogo, da collega a collega, di uno dei candidati esclusi dalla nomina pilotata al Sores

Un’altra voce si aggiunge alle già numerose piene di sdegno sulla vicenda Sores. Questa dichiarazione da collega a collega, evidentemente piena di consapevole amarezza, si trova sul profilo Facebook del dott. Pasquale Gagliardi (uno dei quattro candidati al concorso per la direzione della Sores abortito per volontà indiretta dell'assessore Riccardo Riccardi).

Avviso e riflessioni ai naviganti.......un collega primario di anestesia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia non si vaccina per "motivi di salute e aspetta un vaccino non ben identificato in arrivo da chissà quale pianeta....credo a questo punto che tanti italiani "seriamente fragili ".....ad es. per neoplasie , cardiopatie importanti ecc ecc ...non si sarebbero dovuto allora vaccinare con i vaccini in uso....discriminazione di casta? Paraculismo? Anche Perchè la sua patologia ( che io rispetto ma che non conosco , !!) comunque non gli impedisce di farsi dare!!!! a 67 anni un importante incarico in barba a me e ad altri tre stimati colleghi!!!! Ma governatore Draghi, ministro Speranza, Senatore morra, la legge non dice che un sanitario che non si vaccina debba essere allontanato dal suo incarico?....Forse non è una "aggravante" non vaccinarsi per un primario di una rianimazione che si reca a lavoro nella sua T.I (terapia intensiva ndr) "non vaccinato"?!!! Rischi connessi?!!!! e i primariati non devono essere espletati mediante regolari e trasparenti concorsi? O basta essere "tuttologi" con un curriculum valutato da certi politici e non da commissioni specifiche del settore? L'emergenza e l'elisoccorso sono una cosa molto seria!!!! Specifica, peculiare, per dare risposte reali e concrete con tutto il rispetto per le dubbie capacità in questo settore di certi colleghi...specie in una terra come è attualmente il Friuli ....ci vogliono almeno 25 anni vissuti nei campi di battaglia......e non dietro una scrivania e studi vari....devi aver respirato e navigato nei mari della disperazione..."....saperti muovere e organizzare il personale a muoversi in condizioni avverse e arrivare sul target in tempi rapidi , dando in primis l'esempio di capacità operative....bisogna essere " generali" dell' emergenza....devi insomma aver coordinato tragedie e disastri....caro collega De Monte....vaccinarti ora non serve a niente hai avuto una bassa o nessuna considerazione del tuo prossimo , dei tuoi cittadini dei tuoi corregionali.....della grave pandemia in generale...( credo fortemente che uno che pensa a se stesso non ha la vocazione per pensare agli altri...) di quella brava gente che ha creduto alle leggi e si è vaccinata...hai mancato di rispetto a me e a tutti quegli operatori sanitari che a gennaio si sono vaccinati con grande senso del dovere...se finalmente forse, stiamo uscendo dalla pandemia , dalle tue parti cosi come in tutta Italia ..il merito non è certamente tuo , che non hai partecipato a questa guerra vaccinandoti.... (io fuori dall'orario di lavoro non faccio studio , ma "vaccino fino allo sfinimento..) ...e per quanto mi riguarda continua pure a non vaccinarti e goditi pure questo immeritato incarico....spero solo che le tue enormi capacitò in ambito di emergenza estrema ed elisoccorso , applicate, possano ridurre la perdita di vite umane....sono sicuro altresì che la onesta e laboriosa gente friulana ti starà col fiato sul collo.....ed è a loro che dovrai rendere conto della bontà del tuo operato.....buona fortuna collega De Monte ....ab imo pectore......,,,,,o' scia’

