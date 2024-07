Successo a Udine per la tavola rotonda Natura e Salute

“Una sala gremita da decine e decine di persone nonostante l’orario mattutino di un incontro infrasettimanale, ha sancito il successo della tavola rotonda Natura e Salute, ospitata questa mattina nella sede della Regione, in via Sabbadini a Udine”. A renderlo noto è la consigliera regionale Simona Liguori (Patto per l’Autonomia-Civica Fvg), che ha fatto gli onori di casa anche in veste di oncologa. “Questa straordinaria partecipazione – aggiunge soddisfatta la Liguori – ci dice quanto le persone, in particolare quelle malate e quelle che vivono accanto a chi soffre, abbiano bisogno di sentirsi ascoltate e aiutate, di condividere le proprie esperienze e di avere nuove prospettive per dolori cronici, difficoltà cardio-respiratorie, solitudine, depressione ed effetti collaterali di terapie oncologiche che condizionano la vita di molti di noi”. “Grazie ai relatori Lisa Zancanaro, counselor per pazienti oncologici ed esperta di Natura Terapia, Elisa Lombardi e Benedetta Busticchi, rispettivamente referente Fvg e Trieste del Comitato fibromialgici uniti, oggi siamo tutti un po’ piùconsapevoli dell’importanza di prenderci cura di noi stessi e dei luoghi in cui viviamo e frequentiamo. E in Friuli Venezia Giulia – evidenzia l’esponente dei civici – come abbiamo scoperto dalle parole e dalle esperienze in sala (diversi anche i rappresentanti

di associazioni di volontariato tra i quali Giorgio Arpino della Lilt Udine, Fiorella Iuri di Vogliamocisemprebene e Maura Aimo del Giardino dei semplici del Cormor), ci sono proposte davvero interessanti. La natura concepita come terapia complementare della medicina tradizionale che ovviamente non sostituisce i farmaci e le cure, ma che contribuisce in modo significativo al benessere delle persone”. “Il principio di fondo è quello secondo il quale partecipare ad attività all’aria aperta e stare a contatto con la natura può essere un’esperienza rigenerante, sia per il corpo che per la mente. Il ‘verde’, quindi, può essere concepito come un vero e proprio mezzo di cura. Molto diffusa nei Paesi anglosassoni, dove è nata (in Inghilterra viene addirittura insegnata a livello universitario), l’ecoterapia – così ancora la Liguori – è una disciplina che mira a comprendere il ruolo della Natura nel migliorare la qualità della vita e a ricostruire un rapporto dell’essere umano con l’ambiente attraverso una serie di attività come, ad esempio, l’orticoltura, il giardinaggio, la cura degli animali o le passeggiate nel verde. Il fine ultimo è quello di migliorare la qualità della vita e, in alcuni casi, di alleviare situazioni di disagio fisico o psichico”. “La tavola rotonda – aggiunge la consigliera regionale – ha fornito una panoramica aggiornata delle ricerche scientifiche nel

campo della Natura Terapia, ma anche spunti pratici per l’adozione di uno stile di vita più naturale e salutare. La collaborazione tra professionisti della salute, ricercatori e pazienti crea sempre un dialogo costruttivo, promuovendo un cambiamento positivo nel modo in cui affrontiamo le sfide sanitarie quotidiane”. “Salus per Naturam – conclude la Liguori – rappresenta una straordinaria occasione per esplorare il potenziale terapeutico

della natura, integrando conoscenze scientifiche e pratiche per favorire un benessere completo e duraturo. Anche per questa ragione, dopo la pausa estiva, organizzeremo altri incontri informativi in varie località della nostra regione, aprendo il progetto alle amministrazioni comunali che vorranno aderire”.