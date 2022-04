Teatro Miela per la stagione Chamber music: la magia del clarinetto e pianoforte con il duo Beltramini Arosio

Ancora un grande concerto, per la Stagione Cameristica 2022 curata da Chamber Music Trieste: mercoledì 6 aprile, alle 20.30 sul palcoscenico del Teatro Miela, il cartellone “Cromatismi” prosegue nel segno di un repertorio speciale, quello per clarinetto e pianoforte, sempre generoso di suggestioni e atmosfere capaci di rapire l’ascoltare. In scena un Duo esemplare per talento ed esperienza, con Paolo Beltramini, Primo Clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana RSI, e Roberto Arosio, pluripremiato e concertista in molti teatri internazionali, sotto la direzione di Maestri del calibro di Carlo Maria Giulini, Mstislav Rostropovich, Vladimir Ashkenazy. Il Duo si è formato 25 anni fa e ha vinto alcuni dei più rilevanti Concorsi di musica da Camera, primo fra tutti quello di Parigi. È questo il sesto concerto della Stagione Chamber Music firmata dal direttore artistico Fedra Florit. L’ingresso è aperto ai possessori di Super Green Pass, biglietti e abbonamenti presso TicketPoint Trieste, info www.acmtrioditrieste.it. Cromatismi è il cartellone numero 27 allestito da Chamber Music, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e di Banca Mediolanum, Itas Assicurazioni, Suono Vivo – Padova, Fondazione Casali, Civibank e Zoogami.

Il programma per il concerto triestino del Duo Beltramini – Arosio prevede un itinerario magico attraverso autori del Novecento come Nino Rota, con la scorrevole “Sonata in re” di andamento evocativo, quindi Ferruccio Busoni con la Suite K.88 composta nel biennio 1918-20, una fra le sue più ispirate composizioni. E ancora l’Elegia di Ernesto Esposito, in una delle rarissime esecuzioni pubbliche, e la Sonata per clarinetto e pianoforte di Mario Castelnuovo-Tedesco scritta nel 1945, melodiosa e serena, sospesa fra neoclassicismo e neoromanticismo, e con eco di influenza brahmsiana.

Eccellente solista e raffinato interprete di tutto il repertorio clarinettistico, musicista versatile apprezzato per le sue doti virtuosistiche, Paolo Beltramini, Primo Clarinetto solista dell’Orchestra della Svizzera Italiana RSI, è attualmente l’unico clarinettista italiano ad aver vinto il Primo Premio assoluto al prestigioso Concorso Internazionale di Clarinetto “Primavera di Praga” nel 1996, meritando anche i premi speciali “Buffet Crampon” e “Fondazione Primavera di Praga”. In duo, insieme al pianista Roberto Arosio, ha vinto i Concorsi Internazionali per la musica da camera di Parigi 1996 (Secondo premio) e di Trapani 1997 (Primo premio assoluto e premio speciale della Giuria della Stampa). È stato ospite di prestigiose Istituzioni Concertistiche e si è esibito nelle più importanti sale da concerto nazionali e internazionali, in primis Lincoln Centre di New York, Accademia di Santa Cecilia di Roma e Teatro alla Scala di Milano. In qualità di Primo Clarinetto ha suonato con le Orchestre: Royal Concertgebouw di Amstertdam, Filarmonica della Scala, Orchestra Nazionale della Rai di Torino, Santa Cecilia di Roma, Mahler Chamber Orchestra, Orchestra da Camera di Mantova, Orchestra da Camera Italiana. È attualmente titolare della cattedra alla Hochschule di Luzern. Nato a Monza nel 1969, Roberto Arosio si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti al Conservatorio di Milano nel 1990. Nel 1990 ha debuttato come solista alla Sala Verdi di Milano con l’Orchestra Sinfonica di Milano della RAI, diretta da Vladimir Delman. Ha vinto numerosi primi premi sia per la musica da camera sia come solista in concorsi internazionali (Stresa, Dasinamov, Pavia, Portogruaro, San Bartolomeo al Mare, Biella, Tortona) e nazionali (Sondrio, Pistoia, Stradella, Cremona, Acqui Terme, Monza, A.R.A.M. – Roma). È stato premiato ai Concorsi di Palmi, Corsico, Moncalieri, Rimini, Olgiate, Racconigi. Nel 1995 ha costituito un duo con il clarinettista Paolo Beltramini. In duo pianistico con Lorena Caffini, nel 1998 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di Racconigi (premio Brahms) e il Secondo premio al Concorso Internazionale “V. Bucchi” di Roma. Assieme alla violinista Ilaria Cusano ha conquistato il Primo premio al Concorso Internazionale di Musica di Tortona aggiudicandosi anche il Trofeo Kawai e il Secondo premio ed un premio speciale al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Trieste. Dal 1992 al 1996 è stato membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Europea (E.C.Y.O.). Attualmente fa parte del Gruppo di Studio “Ottorino Respighi” della Fondazione Giorgio Cini di Venezia guidato dal Maestro Eugenio Bagnoli. È titolare della cattedra di pianoforte principale ed è maestro collaboratore presso la Civica Scuola di Musica di Casatenovo.