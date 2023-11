Teatro Pasolini Cervignano: il quartetto vocale Anutis presenta Memoria

Nuovo appuntamento della stagione musicale del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli curata da Euritmica, martedì 28 novembre (ore 20:45): in scena il quartetto Anutis – composto da Alba Nacinovich, Juliana Azevedo, Caterina De Biaggio e Laura Giavon – che affronta la straordinaria “Cantata per Pier Paolo Pasolini” di Giovanna Marini, in una performance vocale dal titolo “Memoria”.

L’intera serata sarà l’occasione per un tributo alla figura e all’opera di Giovanna Marini e alla sua attività, fortemente eclettica, che si alterna tra quella di compositrice, cantautrice di grande impegno sociale, insegnante, etnomusicologa: a introdurre la performance “Incroci paralleli” un contributo storico-musicale del musicologo Valter Colle e del professor Roberto Calabretto sul comune sentire, tra classico e popolare, dell’attività di Giovanna Marini e Pier Paolo Pasolini.

Anutis è un progetto internazionale (Italia, Croazia, Portogallo) nato nell’estate del 2022 grazie all’incontro speciale con Giovanna Marini, che con grande generosità le ha guidate nella scoperta della sua musica e della tradizione popolare del territorio italiano. La loro ricerca vocale, date le eterogenee estrazioni musicali delle componenti (dalla classica al jazz, passando per il fado, la canzone napoletana, l’improvvisazione libera e la musica antica) non preclude alcuna scelta stilistica, ma vuole incontrare le diverse forme musicali partendo da un suono unico, terreno, che richiama a un passato che ci riguarda tutti da vicino.

Oltre a Memoria il quartetto Anutis ha all’attivo altri tre progetti: Il sacro profano (Musiche sacre popolari di tutta Italia); Sot glas (Installazione sonora, Kòeine Berlin di Trieste, Biennale Architettura di Venezia 2023); Ritmo (musiche originali di Anutis per voci e percussioni).

I biglietti per il concerto (intero € 15,00/ridotto € 12,00/studenti € 8,00) sono disponibili presso la biglietteria del Teatro Pasolini, piazza indipendenza 34 a Cervignano del Friuli (tel. 0431.370273) e online sul sito vivaticket.it.